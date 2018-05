Paternò, spaccia marijuana sotto la Torre Normanna: arrestato

Il 26enne Lorenzo Di Leo è stato arrestato dai carabinieri di Paternò per spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher si preparava a piazzare la droga ai vari “frequentatori” della zona di Torre Normanna, in centro storico, non facendo i conti con i militari che proprio ieri pomeriggio ne stavano seguendo i movimenti.

Difatti, fermato e perquisito, il 26enne è stato trovato in possesso di 20 dosi di marijuana, 30 grammi circa, e di qualche banconota da 10 euro, possibile provento illecito. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.