Paternò, in tre sorpresi dai carabinieri mentre rubavano oltre 100 chili di arance

Avevano fatto piazza pulita di un agrumento a Paternò ma sono stati sorpresi dai carabinieri. Tre persone sono state denunciate per furto aggravato e sono stati colti in flagranza, in contrada Cardonetto, mentre caricavano su un autocarro il bottino: oltre 100 chili di arance.

Visti i ripetuti furti che si consumano ai danni degli agricoltori della zona i carabinieri hanno intensificato i controlli, riuscendo come in questo caso a sventare l'ennesimo furto. Le arance recuperate verranno donate a un ente benefico.