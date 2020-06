Investito pedone da uno scooter "pirata", l'appello del figlio

Un pedone è stato investito, questa mattina intorno alle 7,30, tra piazza Roma e via Sant'Euplio. L'uomo, di mezza età, stava attraversando con il semaforo pedonale verde e sulle strisce quando uno scooter lo ha travolto senza prestare soccorso. Adesso si trova ricoverato all'ospedale Garibaldi con una spalla lussata e diverse escoriazioni ed è sotto osservazione. Momenti di comprensibile paura subito dopo l'impatto: l'uomo è stato soccorso da alcuni passanti sino all'arrivo dell'ambulanza.

A raccontarci la vicenda il figlio che vive in Inghilterra che si è appellato alla nostra redazione per cercare testimoni dell'accaduto e informazioni sul "pirata" che ha travolto il padre ed è fuggito. La famiglia sporgerà denuncia e per fornire informazioni utili è possibile scrivere alla mail antoniodimauro91@tiscali.it.

"Io sono all'estero e non posso rientrare subito - dice il giovane - e c'è mio padre da solo in ospedale. Nonostante lui sia sempre stato attento per strada è capitata questa dissaventura. Vorrei che chi ha causato questo possa essere individuato: tutti possiamo fare degli errori ma scappare e non prestare soccorso è disumano".