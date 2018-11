Piazza Europa, posteggiatore abusivo caccia via il "collega" 80enne

In piazza Europa un parcheggiatore abusivo, T.D, già pregiudicato aveva mandato via un "collega" 80enne, imponendogli violentemente di allontanarsi dalla zona da lui controllata.

L’anziano posteggiatore abusivo non solo era stato cacciato dalla piazza, ma era stato anche minacciato a non ripresentarsi più per “esercitare” in quel luogo. O meglio, nella sua “magnanimità”, il pregiudicato aveva “concesso” all’ottuagenario di potersi presentare sul posto “di lavoro” solo in alcuni orari – verosimilmente quelli di minor affluenza – per poter esercitare l’attività di posteggiatore abusivo. Ovviamente, non sono mancati insulti anche per i poliziotti intervenuti i quali hanno proceduto a termini di legge, denunciando il pregiudicato T.D. per minacce e oltraggio a P.U. e irrogandogli la sanzione pecuniaria prevista per chi esercita l’attività di posteggiatore abusivo.