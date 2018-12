Piazza Università, ruba piante ad una gioielleria: denunciato

All’alba di oggi gli agenti delle volanti sono intervenuti in piazza Università, in aiuto al personale dell'esercito che, poco prima, aveva fermato una persona resasi responsabile del tentato furto di alcune piante ornamentali, poste all’esterno di un’oreficeria della zona. Il giovane è stato accompagnato in Questura dov’è stato identificato per M.G., con precedenti di polizia e indagato in stato di libertà per furto aggravato.