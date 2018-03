Picanello, nascondono la droga in uno scooter: due arrestati

Agatino Maida di 34 anni e Carmelo Campolo di 19 anni, entrambi catanesi, sono stati arrestati dai carabinieri poiché ritenuti responsabili del concorso detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’altra notte, i militari, durante uno dei tanti servizi svolti per contrastare il traffico e lo spaccio di droga a Picanello, osservando i due muoversi in modo ambiguo tra levie Vezzosi e Timoleone, sono intervenuti perquisendo i luoghi dove erano stati visti armeggiare con frequenza, trovando e sequestrando 105 dosi di marijuana termosaldate con carta d’alluminio, nascoste dentro il bauletto di uno scooter in stato di abbandono.

Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza.