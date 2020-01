Più vivibilità e sicurezza in via Volturno, l'appello dei residenti

I residenti di via Volturno a Cibali attendono da tempo risposte adeguate in merito ai piani di lavoro per migliorare la vivibilità e la sicurezza lungo l’arteria che collega via Sabato Martelli Castaldi con via Susanna nella parte storica del quartiere. Per queste ragioni il presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti sta preparando le dovute segnalazioni che verranno presto inviate alla direzione Ecologia ed a quella del Patrimonio del comune di Catania.

“Per recuperare definitivamente gli immobili abbandonati di via Volturno e perfino della Casbah Cifalota serve un progetto radicale che sappia coniugare lo sviluppo urbanistico del territorio e la messa in sicurezza di due zone densamente abitate- afferma Buceti- in qualità di presidente del IV municipio farò in modo che, nelle prossime settimane, l’amministrazione verifichi se le case pericolanti di via Volturno appartengano a privati oppure siano dello stesso comune, visto che parliamo di immobili vecchi di oltre mezzo secolo”. Nel primo caso Palazzo degli Elefanti, con gli uffici competenti e l’impiego della protezione civile, deve intimare ai proprietari di mettere in sicurezza le abitazioni. Nell’eventualità, invece, di mancato ed immediato provvedimento si potrà allora disporre dell’acquisizione dei lotti soprattutto se le loro condizioni rappresentano un serio rischio per la pubblica incolumità. “Solo a quel punto- continua Buceti- potrebbe diventare operativa la mia proposta che mira a vendere le case a nuovi privati, dietro un prezzo simbolico ed in cambio di un recupero radicale, per eliminare anche le discariche abusive presenti. Sarebbe l’ennesimo segnale alle varie attività già avviate, con il contributo serio e concreto necessario al miglioramento del territorio, nell’ottica di un regolamento per il decentramento urbano finalmente operativo a tutti gli effetti”.