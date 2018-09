Policlinico, emergenza sangue per un 40enne malato di leucemia: si cercano donatori

Si cercano urgentemente donatori di sangue A positivo e piastrine per un 40enne catanese, ricoverato al Policlinico di Catania, per una forma di leucemia fulminante. A lanciare l'appello un'amica dell'uomo che chiede aiuto a tutti i cittadini. Per donare e fare un gesto di solidarietà concreta è possibile recarsi ogni giorno, dalle 7 alle 11, presso il Policlinico al padiglione numero sette, proprio di fronte al botteghino per il pagamento del parcheggio.

Un gesto semplice, che non costa nulla, in grado di dare sostegno e conforto a tutti coloro che ne hanno bisogno quotidianamente.