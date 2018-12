Polizia, controlli a tappeto nei giorni festivi: ecco il report

Nei giorni precedenti le festività natalizie, i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, hanno aumentato i controlli per la repressione dei fenomeni mafiosi. Insieme al personale di altre forze dell'ordine, la polizia ha quindi pattugliato accuratamente le principali arterie di comunicazione della città.

Nell’ambito dell'operazione “Trinacria”, sono state identificate e controllate 47 persone, e per una di esse si è reso necessario procedere a perquisizione personale e conseguente deferimento all’Autorità giudiziaria per appropriazione indebita. Inoltre, in seguito al controllo di 128 veicoli, gli operatori hanno dovuto elevare 27 contravvenzioni al Codice della strada, per un valore di circa 16.124 euro. Sempre nei giorni scorsi, gli uomini del Commissariato hanno individuato il secondo responsabile del furto compiuto il 4 luglio 2017 al supermercato “Ipersimply” di Catania, in via Acicastello.

Nell’occasione, gli autori del reato avevano rubato circa 450 euro di generi alimentari. Particolarmente utili alle indagini sono state le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del supermercato che riprendevano i malviventi in azione. I due malfattori, di anni 40 e 47, entrambi già noti alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio, nella circostanza erano stati particolarmente abili a eludere la sorveglianza e superare le casse con un carrello contenente la merce.