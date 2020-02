Polizia stradale, a Catania arriva il nuovo comandante Alberto Tricoli

Si è insediato il nuovo comandante della polizia stradale di Catania è il dottor Alberto Tricoli, proveniente dalla Stradale di Bologna, snodo rilevante e assolutamente strategico per il sistema autostradale nazionale, dove ha ricoperto analogo e delicato incarico negli ultimi due anni. Ancora prima era stato comandante della stradale di Genova.

Il comandante Tricoli, di origini calabresi, ha 56 anni ed è sposato, con due figli. La sua lunga esperienza di comando nella Polizia Stradale si è sviluppata anche in altre diverse sedi: in Toscana, a Siena, Lucca e Livorno; in Calabria a Crotone e in Sardegna, dove in particolare ha diretto la Sezione polizia stradale di Cagliari.

Il dottor Tricoli, sempre in Toscana, ha inoltre diretto il commissariato di Piombino e ha maturato esperienza anche nell’ambito della Questura di Livorno, dove è stato per due anni dirigente della divisione di polizia amministrativa.