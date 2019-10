Poliziotto libero dal servizio individua e arresta 3 ladri d'auto

Un poliziotto libero dal servizio ha individuato e arrestaato tre ladri d'auto. Si tratta di tre catanesi M.G, di 27 anni, M. K, di 22 anni, e V. D. F, di 22 anni, per furto aggravato in concorso. E' accaduto lo scorso pomeriggio quando l'agente aveva appena finito il suo turno in questura e nel tragitto verso casa ha incontrato una donna che chiedeva aiuto per il furto dell'auto, una Fiat 500, avvenuto in via Selvosa.

Il poliziotto ha visionato le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona e ha notato che a rubare l'auto erano stati tre individui, di cui uno subito riconosciuto perché pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Così l'agente, con gli operatori di una Volante, accorsa poco dopo sul posto, si è recato presso l’abitazione del sospettato e ha di seguito individuato gli altri autori del furto. I tre sono stati condotti in questura, ove hanno spontaneamente ammesso le loro responsabilità e hanno indicato il luogo in cui avevano nascosto l’auto che è stata restituita alla legittima proprietaria che ha ringraziato gli agenti per la celerità della risoluzione del suo problema.