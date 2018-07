Controlli nei locali del porto, fioccano denunce e multe

Continua il progetto d’intensificazione dell’attività di controllo del territorio della polizia di Stato, per il contrasto dell’illegalità diffusa a ogni livello. Con l’apertura del porto di Catania alla città, che ha richiamato, vista la presenza di diversi esercizi pubblici, una moltitudine di cittadini, si è reso necessario intensificare i controlli amministrativi nelle ore serali e notturne. Nelle scorse settimane è stata eseguita un’attività di controllo e accertamento organizzata dalla questura di Catania: sono emerse numerose trasgressioni, con conseguenti multe ai gestori dei locali. Sono stati controllati quattro esercizi pubblici, con diverse violazioni di carattere amministrativo e in tre casi, anche di carattere penale.

Denunciati per abusiva occupazione di spazio demaniale i titolari di due locali che avevano occupato una superficie superiore a quella consentita. Una ulteriore denuncia ha riguardato la violazione del diritto d'autore commessa durante un’attività di intrattenimento musicale. Le altre contestazioni di carattere amministrativo hanno riguardato la somministrazione di alimenti legati alla mancata osservanza delle norme di legge che governano lo svolgimento di tali occupazioni. Comminate sanzioni amministrative per inosservanza dell’obbligo della scia e della dia sanitarie per la somministrazione di bevande alcoliche e analcoliche e per l’inosservanza dell’obbligo di servire le bevande in contenitori monouso, senza la distribuzione di bottiglie in vetro tra le ore 18 e le 4 del mattino. L’attività di buttafuori è stata motivo di due contestazioni per altrettanti illeciti amministrativi derivanti dal mancato possesso delle autorizzazioni.