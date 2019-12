“C’è Posta per Babbo Natale”: ecco i vincitori del contest

Grande successo per C’è Posta per Babbo Natale, il contest sviluppato con le scuole del territorio Etneo, che nella giornata del 21 dicembre scorso ha portato Santa Claus con le sue fedeli Nataline nelle case dei dieci vincitori. Sorrisi, lacrime di gioia e tanti abbracci hanno accolto la nostra troupe, bambini felici e sorpresi dalla visita, hanno gioito con mamme papà amichetti e nonni. Come dichiara Milena Cali, direttrice del centro, “Ancora una volta il Parco Commerciale Le Zagare si pone quale trade union del territorio etneo per la promozione di iniziative che valorizzano il territorio, le istituzioni e la cultura.” La festa si è svolta in allegria anche presso il centro Commerciale dove dal 19 Dicembre al 22 Dicembre dalle ore 16:30 alle 20, tutti i bambini partecipanti al contest sono stati premiati con un omaggio. Ad accogliere i clienti nei giorni sopraindicati anche una gustosissima degustazione di panettoni offerta dalle aziende Kattuni e Menza. Circa 28.000 i like per le letterine dei bimbi che sono state votate on line.

Di seguito i nomi degli alunni vincitori:



Comune di S. G. La Punta

I.C.S. “Giovanni Falcone” : Lombardo Dario 2° E e Terminello Ginevra 5°D

Comune di Tremestieri Etneo

I.C.S. “Edmondo De Amicis”: Guarnera Alessandro 5°B e Squillaci Michael 3°A

C.D.S. “Teresa di Calcutta”: Cutrona Lorenzo 4°A

Comune di Trecastagni

I.C.S. Ercole Patti: Latella Tommaso 4°G e Lo Castro Orazio Kevin 3°G

Comune di Mascalucia

C.D.S. “G. Fava”: Riccobene Flavia 4°A

Comune di San Gregorio

I.C.S. “San Domenico Savio” : Classe 1°A e Classe 4°A

Inoltre ricordiamo che il centro Commerciale al rientro dalle vacanze natalizie alle scuole sotto elencate,

omaggerà una splendida biblioteca per gli alunni .

1. I.C.S. “Ercole Patti” di Trecastagni con 10165 like

2. I.C.S. “Edmondo De Amicis” di Tremestieri Etneo con 8319 like

3. I.C.S. “Giovanni Falcone” di San Giovanni La Punta con 3680 like

4. I.C.S. “San Domenico Savio” di San Gregorio con 2790 like

5. C.D.S. “Calcutta” di Tremestieri Etneo con 1651 like