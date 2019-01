Prg:il Sindaco incontra la commissione consiliare Urbanistica

Il sindaco Salvo Pogliese ha partecipato a una riunione promossa dalla Commissione Consiliare Urbanistica del Comune di Catania, presieduta Manfredi Zammataro, presenti il consulente Paolo La Greca, il Direttore dell’Urbanistica Bigio Bisignani e Rosanna Pelleriti, Dirigente dell’ufficio comunale Prg , a conclusione della prima fase degli incontri con gli attori territoriali, per recepire suggerimenti utili a delineare i criteri informatori del documento base delle Direttive generali del Prg, con ampia e qualificata partecipazione e univoco apprezzamento per il metodo del confronto. Al centro della riunione dell’organismo consiliare le direttive generali del Prg che già dalla prossima settimana approderanno in Consiglio Comunale per iniziare l’iter di studio da parte della Commissione Urbanistica.

“Un confronto trasparente coi consiglieri che chiude la prima fase dei contributi progettuali del mondo dell’associazionismo di categoria e di settore. Mi riferiscono degli importanti contributi di idee arrivati dagli amministratori dei comuni della prima cintura – ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese - direttamente confinati con il comune capoluogo non solo quelli dell’area etnea, ma anche Lentini e Carlentini, insieme a quelli ai tecnici della Città Metropolitana, per pianificare uno sviluppo ordinato anche nelle fasce territoriali contigue al capoluogo. Pregiato anche dal punto di vista tecnico il forum con i rappresentanti dell’Università, con la partecipazione dei Direttori dei suoi Dipartimenti e quello delle rappresentanze del mondo produttivo: ognuno di loro ha portato contributi alla stesura delle Direttive, impegnandosi a produrne altri nei prossimi giorni. Le categorie delle professioni tecniche, attraverso i rispettivi Ordini degli Agronomi, Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri, invitate a partecipare a tutti gli incontri, stanno contribuendo operativamente a guidare il dibattito. Nei prossimi giorni, infine, è in programma anche un incontro con le associazioni del terzo settore e del no profit. Ringrazio quanti con spirito collaborativo hanno partecipato a questa prima fase del processo consultivo per le direttive generali dello strumento urbanistico, che ora, in fretta, dobbiamo portare a compimento”.