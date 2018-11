Pubbliservizi, Laura Montana Trezza confermata commissario straordinario

“Esprimiamo apprezzamento per la nomina a commissario straordinario della Pubbliservizi della dottoressa Laura Montana Trezza. Avevamo a suo tempo già accolto con speranza l’arrivo della manager esperta nella gestione delle crisi aziendali ed oggi, con la riconferma alla guida della società partecipata della Città metropolitana di Catania, non possiamo che rinnovare con più forza questo sentimento". A darne notizia è il il segretario generale territoriale della Ugl di Catania, Giovanni Musumeci che sottolinea l'importanza di un esperto per salvare i posti di lavoro della partecipata.

"In questi mesi, -continua il sindacalista - infatti, abbiamo potuto rilevare come l’azienda si stia riposizionando sul binario del risanamento che auspicavamo da anni, ma soprattutto abbia nuovamente acquisito la credibilità e la serietà che le erano state sottratte dalle precedenti guide infauste. Al neo commissario, auguriamo dunque un buon lavoro rendendoci sempre disponibili al dialogo ed alla collaborazione, per salvare definitivamente e rilanciare la Pubbliservizi” .