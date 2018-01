Quarta municipalità, Buceti: "Mattarella visiti anche Cibali e San Giovanni Galermo"

"Se trovarsi all’interno del percorso che il presidente della Repubblica Mattarella farà domani per visitare Catania vuol dire avere finalmente la riparazione delle strade, la potatura del verde, il decorso dell’arredo urbano ed ogni altro tipo di manutenzione ordinaria e straordinaria mai eseguita da questa amministrazione negli ultimi anni, allora chiedo al Presidente di effettuare una piccola deviazione e visitare i quartieri di Cibali, San Giovanni Galermo, San Nullo e Trappeto Nord".

Con queste parole il consigliere della quarta circoscrizione Erio Buceti chiede la presenza nei territori della municipalità del presidente della repubblica, in visita domani in città.

"Territori pieni di incompiute, di discariche abusive, di strutture pubbliche vandalizzate, di impianti sportivi distrutti, - prosegue Buceti - di buche e avvallamenti in decine di strade ogni giorno utilizzate da migliaia di pendolari che devono raggiungere il posto di lavoro oppure accompagnare i figli a scuola. Le delegazioni del G7, la Boldrini, Gentiloni ed ora Mattarella sono tutte visite istituzionali che hanno portato interventi tempestivi e risolutivi soprattutto lungo le strade costellate da enormi problemi di sicurezza e decoro. Per Librino la visita di Mattarella rappresenta una svolta importanza, perché lo stesso non può essere fatto per tante periferie letteralmente abbandonate da questa amministrazione comunale? Questi lavori rappresentano forse l’ennesimo segnale di come questa amministrazione consideri le periferie catanesi solo un bacino di voti e una passerella politica da fare durante il periodo delle elezioni?".

"A Cibali, Trappeto Nord, San Nullo, San Giovanni Galermo, e non solo,abitano decine di migliaia di persone che da anni chiedono servizi ed infrastrutture per avere territori più vivibili e a misura d’uomo. Per tutte queste ragioni chiedo, -conclude il consigliere della quarta circoscrizione - ancora una volta, che domani il presidente della Repubblica faccia tappa nella municipalità di 'Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo', prima di arrivare a Librino, per vedere le condizioni del PalaGalermo, di parco degli Ulivi, dell’ex scuola Padre Santo di Guardo, dei rifiuti che circondano le nostre scuole, dell’eternit abbandonato ai quattro angoli delle nostre strade, di via Volturno con le sue case pericolanti, della Casbah cifalota dimenticata, di via Sebastiano Catania invasa dal traffico e dalla circonvallazione teatro costante di incidenti e lunghissime code".