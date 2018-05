Ritorna la raccolta alimentare della Caritas all'Ipercoop di Gravina

Sabato 5 maggio, dalle 9 alle 21, si terrà una giornata di raccolta alimentare per la Caritas Diocesana di Catania, grazie alla disponibilità offerta dall'Ipercoop del Centro Commerciale Katanè di Gravina, che ospiterà l'evento. Per l'intera giornata di sabato, sarà possibile donare dei prodotti alimentari direttamente alla postazione dell'organismo pastorale che verrà allestita all'interno dell'Ipermercato.

I volontari consegneranno ai cittadini interessati una busta col logo Caritas per la raccolta di pasta, riso, sughi, pelati, scatolame (tonno e carne), legumi, olio extra-vergine, latte e alimenti per l'infanzia. Un'occasione per fare la differenza e contribuire al sostentamento delle due mense della Caritas Diocesana: la mensa Caritas “Beato Dusmet” a Librino, nei locali della Parrocchia “Resurrezione del Signore”, Viale Castagnola 4, aperta a pranzo per quattro volte a settimana, e la mensa dell'Help Center, alla Stazione Centrale, che offre, dal lunedì al sabato, i servizi di colazione e cena e il pranzo domenicale.