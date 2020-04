Rapina a un autotrasportatore, un arresto dei carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò hanno arrestato il 43enne Filippo Giuseppe La Delfa per rapina in applicazione di un'ordinanza cautelare del Gip di Catania. Secondo la Procura distrettuale lo scorso 11 marzo, assieme a un complice da identificare, ha assalito il dipendente di una società di trasporti che era sceso da un furgone per delle consegne: mentre La Delfa lo colpiva con pugni al volto, il complice ha sottratto alla vittima il borsello con i soldi dell'incasso e un assegno dalla tasca dei pantaloni, per un totale di circa mille euro.

Il trasportatore è stato medicato in ospedale per una frattura al naso giudicata guaribile in 30 giorni. Un aiuto alle indagini dei carabinieri è giunto dalla visione dei filmati di alcuni impianti di videosorveglianza della zona. L'arrestato, come disposto dal Gip, è stato posto ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.