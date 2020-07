Membro di una banda di rapinatori arrestato dalla squadra mobile

Gli agenti della questura di Catania hanno arretato anche il pregiudicato Salvatore Giuffrida, destinatario di un ordine di carcerazione emesso sempre dalla Corte d'Appello di Catania, dovendo spiare la pena di 4 anni reclusione per il reato di rapina aggravata in concorso. Quest’ultimo provvedimento restrittivo fa seguito ad una grave rapina commessa in concorso con altri soggetti già tratti in arresto in flagranza di reato dalla squadra mobile etnea il 17 settembre del 2017. In quell’occasione, nell’ambito di un pattugliamento effettuato nel comune di Giarre, una decina di uomini travisati da passamontagna - alcuni dei quali armati di pistola- aggredirono tre cittadini cinesi che stavano salendo a bordo di un’auto con un bagaglio al seguito. Durante le concitate fasi della rapina, di polizia intervennero in tempo lanciandosi in un pericoloso inseguimento ed arrestando, tra gli altri, Salvatore Giuffrida.

