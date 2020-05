Rapina più volte la stessa farmacia: arriva ordine d'arresto

Nel pomeriggio del 25 maggio, la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di Alfredo Salvatore Del Popolo Cupillo (del 1991), pregiudicato e già detenuto per altra causa, ritenuto responsabile di rapina aggravata in pregiudizio di una farmacia del centro di Catania, consumata il 16 aprile scorso. La preliminare attività investigativa, incentrata essenzialmente sull’analisi delle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, ha permesso di ricostruire la modalità esecutiva della rapina, identificando l’autore del reato, che nell’occasione ha agito con il volto coperto da una mascherina chirurgica. Gli investigatori però hanno riconosciuto il modus operandi dell’autore come quello tipico di Del Popolo il quale, tra il mese di febbraio e marzo 2019, si era reso già responsabile di sette episodi di rapina ai danni della medesima farmacia e per i quali era stato arrestato dalla squadra mobile. Le risultanze investigative sono state successivamente corroborate dalla collaborazione delle vittime nonché dalla successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato dove sono stati rinvenuti indumenti del tutto simili a quelli indossati dall’autore del reato al momento dei fatti. L’indagato si era sottratto volontariamente all’esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Catania.

