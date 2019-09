Rapinatori di banche in trasferta, arrestati anche gli altri due complici

Dopo la cattura degli altri tre complici, i carabinieri del nucleo investigativo del comando rovinciale di Catania – in particolare della squadra Lupi – hanno attivato una vera e propria caccia all’uomo finita ieri sera, intorno alle 21:30, quando gli altri due responsabili delle rapine in banca, i catanesi Giovanni Nicosia di anni 26 e Antonio Florio di anni 19, sono stati costretti a costituirsi nel carcere di Augusta, casa di reclusione dove sono stati raggiunti dai carabinieri che hanno provveduto a notificare loro l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lucca in ordine al reato di rapina aggravata in concorso.