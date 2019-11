Ricorrenza dei Defunti, festa a piazza Università per Notte di Zucchero

Grande apprezzamento di adulti e bambini per “Notte di Zucchero - festa di morti, pupi e grattugie” per il secondo anno consecutivo a Catania, in piazza Università, una mattinata animata da una straordinaria partecipazione di pubblico nel centro cittadino.



Una colorata e gioiosa festa, per grandi e piccoli, tra laboratori, giochi, favole e degustazioni nel segno delle più antiche tradizioni siciliane. La monumentale piazza cittadina ha ospitato il Luna Park Vintage, l'area dello “Straludobus”, con divertenti giochi, e l'iniziativa “Come giocavano gli antichi” realizzata con il recupero di materiali naturali e di scarto.



Una particolare attenzione è stata rivolta ai trucchi delle Catrinas, travestimenti eleganti della festa messicana “dia de los muertos” molto simile alla tradizione siciliana. Lo street show “Un po' pu' ri'” ha offerto un viaggio nella storia della giocoleria con il clown Giorgioliere. Laboratori, letture, cunti, arte e musica sono stati al centro delle attività organizzate al Teatro Machiavelli e nel Palazzo centrale dell'Università.

Non sono mancati infine i “mutticeddi” (ovvero i morti), che hanno portato i giocattoli a tutti i bambini con l'iniziativa “Rigiocattolo”, realizzata grazie alla raccolta di giocattoli usati. L’evento catanese, dall’idea del format di Giusi Cataldo, è stato realizzato da Bianca Caccamese presidente di KidsTrip con il patrocinio del Comune di Catania, dell'Assessorato dei Beni Culturali del Comune e della Regione Siciliana, dell’Università di Catania, insieme al sostegno di CityMap, Prestipino e Dusty.