Stop al conferimento dei rifiuti ingombranti a Misterbianco

I rifiuti ingombranti del Comune di Misterbianco, non potranno essere ritirati nei prossimi giorni in seguito ad un blocco richiesto dalla società che gestisce la piattaforma di selezione e smaltimento a Belpasso. La società FG preposta al conferimento dei rifiuti ingombranti, ha comunicato infatti che in seguito al "perdurare dei problemi tecnici" si vedono "costretti a prorogare il blocco del conferimento" di predetti rifiuti, fino al 29 novembre prossimo. La società comunica inoltre che a far data dal 2 dicembre, previa pianificazione concordata con la Dusty, potrà essere ripreso il consueto conferimento.

Dusty ha provveduto a contattare i singoli utenti che si erano già prenotati e sta continuando a riprogrammare il ritiro a domicilio. Si invita quindi la cittadinanza alla massima collaborazione chiedendo di non esporre in strada i propri ingombranti, visto che non potranno essere ritirati. Si comunica inoltre che da sabato 23 novembre, lo stop dei rifiuti ingombrati riguarda anche il Centro comunale raccolta: non saranno ritirati i rifiuti fino alla data dello sblocco. In seguito a questa difficoltà contingente, la Dusty e l'amministrazione comunale di Misterbianco, si scusano con la cittadinanza per il disagio occorso visto che i tempi di attesa dei ritiri, saranno inevitabilmente più lunghi rispetto al consueto.