Cronaca Ognina / Via San Giovanni Li Cuti

Lettori: "Lungomare e San Giovanni Li Cuti di nuovo pieni di rifiuti"

Dopo l'allentamento delle misure restrittive, è bastato poco per far tornare i catanesi in strada. Purtoppo sono aumentati a dismisura anche i rifiuti, gettati ovunque sul lungomare e nel borgo di San Giovanni Li Cuti