Quasi 500 chili di rifiuti raccolti presso la spiaggia libera numero 1

Oltre 250 chili di vetro, 200 di imballaggi di cartone, 100 di plastica sono stati raccolti dai volontari durante la polizia della spiaggia libera numero uno. Al lavoro i gruppi Catania Climate Save, Catania Health Save, Catania Fish Save, Catania Animal Save ed Anonymus for the Voiceless, e la Dusty che ha messo a disposizione guanti, sacchi e mezzi per la rimozione dei rifiuti trovati. Circa una 50 di persone, tra volontari attivisti delle associazioni e utenti catanesi.

Non solo bonificare quel tratto di litorale, ma facendo la differenziata. Perché oltre alla plastica, il vetro (prevalentemente bottiglie) e il cartone, gli operatori Dusty hanno rimosso anche monitor di computer, reti metalliche, una ventina di pneumatici, inerti vari, ganci metallici, beccucci sanitari, e astucci di copertura degli aghi delle siringhe. Dusty ha impegnato due squadre di operatori, per un totale di 4 operatori e impiegato 2 mezzi satellite. Ha consegnato una quarantina di sacchi e oltre 20 paia di guanti.