I volontari ripuliscono la spiaggia libera numero 1 della Plaia

Domenica 17 febbraio dalle 11 alle 14, Dusty sarà al fianco delle associazioni ambientaliste Catania Climate Save, Catania Health Save, Catania Fish Save, Catania Animal Save ed Anonymus for the Voiceless, per ripulire la spiaggia libera numero 1 del litorale della Plaia. Con il supporto di Dusty, che metterà a disposizione guanti e sacchi per raccogliere i vari oggetti spiaggiati in seguito alle mareggiate delle scorse settimane, gli attivisti delle associazioni si sono prefissati il raggiungimento di un obiettivo ambizioso: ripulire un “pezzetto” del litorale etneo.

A fine mattinata, i rifiuti raccolti saranno prelevati dagli operatori Dusty. Un’iniziativa aperta a tutti, che potrà essere un’ulteriore occasione per capire l’importante relazione che passa tra rispetto dell’ambiente – benessere dell’uomo – salute della Terra.