Tentano una rapina in banca e minacciano il direttore: due arrestati

I carabinieri di Acireale e Guardia Mangano hanno arrestato Luigi Emanuele Leonardi, 40 anni di Mascali e Rosario Fichera, 56 anni di Aci Sant’Antonio per tentata rapina aggravata e ricettazione in concorso. I due con il volto travisato da passamontagna, hanno fatto irruzione nella filiale della Banca Popolare di San Francesco, in via Provinciale per Riposto – nella frazione acese di Scillichenti – e fingendo di avere una pistola sotto il giubbotto, hanno minacciato il direttore della filiale affinché questi aprisse la cassaforte e consegnasse il denaro.

L’allarme fatto scattare da uno degli impiegati ha segnalato il fatto ai militari della centrale operativa di Acireale che, immediatamente, hanno fatto convergere sul posto una pattuglia del nucleo radiomobile e quella di Guardia Mangano. I militari, appena giunti sul posto, senza alcuna esitazione sono entrati nell’istituto di credito ed affrontando i malviventi sono riusciti a bloccarli ed ammanettarli. Gli altri carabinieri, fuori dalla banca, hanno trovato l’autovettura utilizzata usata dai rapinatori per raggiungere il luogo del reato, una Fiat Uno rubata a Giarre il 5 ottobre scorso. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, dopo l’udienza di convalida sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza.