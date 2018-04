Ritorna l'appuntamento con "Motus, idee in movimento”: mercoledì 11 aprile

Dopo il successo registrato a dicembre, ritorna al centro culturale Zoo di Catania, l'appuntamento con Motus. Due giornate di convegni durante i quali sono stati affrontati temi legati alla sicurezza, alla legalità ed al territorio. Poi il silenzio, per riprendere le forze dopo la prematura perdita dell’avv. Carmen Scalisi, presente fino alla fine per onorare i suoi impegni.

Oggi Motus si rialza per ripartire con grinta e determinazione con nuovi obiettivi ambiziosi. Tra questi quello di far diventare Catania la “Città del Futuro”. Si ricomincia mercoledì 11 aprile con il primo di una serie di cenacoli culturali dell'associazione Motus. Il primo appuntamento si terrà presso l'Hotel Mercure (ex Excelsior) in Piazza G. Verga dalle 17:00 e vedrà ospite il prof. Roberto Lagalla, assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale. Si parlerà del ruolo preminente della formazione professionale nello sviluppo del territorio.

“Sarà un momento d'incontro e di confronto aperto a tutti, dagli studenti ai professionisti”, dichiara il portavoce e presidente di Motus, l'avv. Orazio Torrisi.