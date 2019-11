Ritrovato a Taranto il catanese scomparso da circa un mese

E' stato ritrovato Alessio Salvatore Tipo, 38 anni, di Catania, che era scomparso da circa un mese. Non si avevano sue notizie dalla metà di ottobre e il suo caso era finito anche nella trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?".

L'uomo, dopo aver avuto una discussione con il padre, era uscito di casa senza piu' farvi ritorno e senza portare con sé il cellulare e i documenti. A individuarlo nella città pugliesi gli agenti della polizia che lo hanno visto vagare per strada senza meta e particolarmente disorientato. Dopo essere risaliti all'identità dell'uomo, nel frattempo accompagnato in questura, i poliziotti hanno dato comunicazione ai familiari dell'avvenuto ritrovamento e lo hanno raggiunto. Così il 38enne è poi ripartito con la sua famiglia per far ritorno a casa.