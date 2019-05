Romeno condannato a 2 anni cerca di scappare con un volo per Londra, arrestato

Era stato condannato a due anni e due mesi per furto in abitazione in concorso e stava cercando di fuggire prendendo un volo per Londra ma la polizia di frontiera lo ha intercettato. Si tratta di Andrei Constantin Avram, un cittadino romeno di 23 anni, che per sfuggire alla condanna del tribunale di Ragusa ieri mattina aveva acquistato un volo per il Regno Unito.

Indiviiduato dagli agenti è stato condotto a piazza Lanza.