Rubano agrumi e tentano la fuga: inseguiti e arrestati

È bastata una segnalazione al numero unico emergenza 112, per permettere agli agenti del commissariato di Acireale di mettere le mani sui due individui che nella giornata di ieri hanno messo a segno un furto all’interno di un limoneto situato in territorio acese. Grazie alla descrizione dell’autovettura utilizzata dai ladri e al numero di targa, i poliziotti sono riusciti a intercettare il veicolo sul quale avevano già caricato parte della refurtiva. Per sfuggire alla polizia, i due, hanno dato vita a un inseguimento che è durato dalla strada provinciale per Riposto, dove sono stati intercettati, fino alla strada stradale 114, dove sono stati 'agganciati' da un’altra pattuglia del Commissariato che li ha tallonati fino a bloccarli in via Alcide De Gasperi. Il 34enne P.A. e il 41enne T.A. erano riusciti a caricare ben 3 quintali di limoni, prima di aver frettolosamente abbandonato la rimanente refurtiva sul posto per darsi alla fuga. Entrambi sono stati indagati per furto in concorso. Inoltre, sono stati sanzionati per aver violato le misure di contenimento COVID-19). L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo poiché priva della prevista copertura assicurativa Rca. Al proprietario, in sede di denuncia, è stata immediatamente restituita la refurtiva.

