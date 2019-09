Russo (FdI): "Interi quartieri al buio da troppo tempo"

E' buio pesto in diverse zone di Catania. A lamentare l'assenza della pubblica illuminazione sono, in particolar modo, le periferie. Sul tema ha ricevuto diverse segnalazioni il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Santo Russo che lancia l'allarme, in particolar modo sulla sicurezza.

Dal Villaggio Santa Maria Goretti sino a via Zia Lisa, all'altezza del cimitero, per finire a viale Moncada 6 e 10 sono tante le richieste di interventi risolutivi.

"Con il buio si creano pericoli - spiega il consigliere Russo - per la circolazione e per la pubblica incolumità. Ho ricevuto diverse segnalazioni anche dalla stradale Giulio, zona San Giorgio, e a Zia Lisa ci sono una decina di lampioni spenti da tempi. La gente è stanca e attende segnali per evitare incidenti e garantire sicurezza nei quartieri".