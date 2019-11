Aeroporto, interviene la Cifa: "Era necessario privatizzare la Sac?"

"Speriamo che la vendita della Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania, non sia un’occasione solo per fare cassa ma una possibilità di sviluppo concreto per il territorio”. Ad affermarlo è il segretario provinciale della Cifa Gaetano Benincasa, che chiede massima trasparenza sulle procedure di vendita considerando che già grossi colossi nazionali e internazionali hanno puntato l’attenzione sullo scalo catanese. “Le perplessità espresse in alcuni casi sono legittime: occorre tutelare l’aeroporto e la sicilia per-ché la paura è che la nostra infrastruttura possa essere danneggiata con danno per i soci ma an-che e soprattutto per i siciliani e questo non possiamo accettarlo. Auspichiamo che questa ope-razione non si trasformi in un boomerang per la Sicilia”, conclude Benincasa