Comune, Di Salvo su Milleproroghe: "Boccata d'ossigeno, ma non basta"

"L'emendamento al decreto Milleproroghe è una boccata d'ossigeno per Catania, ma non basta per pareggiare le casse dell'Ente". Lo afferma il consigliere comunale Salvo Di Salvo che si "congratula col sindaco Pogliese e il vice Bonaccorsi per aver condotto con disciplina istituzionale una missione non facile per la Città".

"Il provvedimento al decreto finanziario - aggiunge Di Salvo - chiaramente non è la soluzione definitiva per il pareggio delle casse del Comune, considerato che anche negli anni precedenti il Comune è stato salvato in extremis da trasferimenti straordinari da parte dello Stato, ma non sono stati mai sufficienti per pareggiare il disavanzo dell'Ente. Adesso - conclude Di Salvo - bisogna adottare una politica di rigore finanziario, mi aspetto che martedì il Sindaco venga a relazionare in Consiglio Comunale".