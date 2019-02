Salvo Pogliese sull'arresto del padre: "Amareggiato, dimostrerà sua estraneità"

"Sono dispiaciuto e amareggiato per la vicenda giudiziaria che investe mio padre per la sua attività professionale, nota e apprezzata a Catania e in Sicilia. Per antica tradizione familiare e culturale, ho sempre riposto la massima fiducia nella magistratura a cui è rimessa ogni valutazione sulle accuse mosse". Queste le parole che il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha scelto per commentare l'arresto del padre Antonio, avvenuto questa mattina in seno all'operazione "Pupi di pezza".

"Con altrettanta convinzione sono sicuro che mio padre, di cui ho sempre ammirato l’adamantina condotta di professionista e di genitore - conclude il primo cittadino - saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati, riguardanti lo svolgimento di alcuni incarichi di consulenza dello studio professionale che dirige da cinquanta anni senza che alcuna ombra ne abbia mai offuscato l’operato".