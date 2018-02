Controlli della polizia a San Cristoforo, sequestrati 19 chili di pesce

Nella mattina del 14 febbraio, gli agenti del commissariato di San Cristoforo insieme alla Polizia Municipale, hanno effettuato un controllo straordinario ”. Il servizio si è svolto nel popoloso quartiere San Cristoforo, oltre ai controlli su strada, gli operatori coadiuvati dai medici veterinari e dai tecnici della ASP di Catania, hanno effettuato accurate verifiche amministrative e sanitarie ad esercizi commerciali.

Particolare rilievo ha assunto il controllo effettuato a un venditore ambulante di prodotti ittici che, stava vendendo in via Plebiscito, pur essendo totalmente sprovvisto di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari e senza requisiti professionali. Nel corso della verifica è emerso che, i 19 kg di pesce posti in vendita, erano privi di tracciabilità, condizione che, a norma di legge, rende il prodotto non idoneo alla vendita.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro della merce e alle relative sanzioni amministrative. Inoltre, i poliziotti hanno proceduto a effettuare controlli in una macelleria, dove, pur non riscontrando alcuna irregolarità amministrativa e sanitaria, al fine di prevenire e mantenere la qualità dei prodotti, è stato prelevato un campione nella carne per essere analizzato presso i laboratori tecnici.

I poliziotti hanno poi controllato 30 persone e 45 veicoli su strada, elevando sanzioni per infrazioni al codice della strada per oltre 500 euro e sanzioni amministrative alle attività commerciali per ulteriori 3400 euro. Inoltre nell’arco della giornata sono stati effettuati 10 controlli a personale sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.