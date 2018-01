Evade dai domiciliari e gira in scooter: arrestato 35enne

Il 35enne catanese Pietro Bisicchia, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Sabato sera a San Cristoforo, in via Scaldara l'uomo a bordo di uno scooter Honda Sh 150 con il motore acceso, si è fermato per intrattenersi con altre persone. I militari sospettando che si trattasse di uno scambio droga, si sono avvicinati e hanno chiesto i documenti d'identità. Bisicchia allora è scapato via per le strade del quartiere ed è stato bloccato poco dopo via Sturiale. L'arrestato è stato ricollocato ai domiciliari.