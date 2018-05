San Giorgio, scoperto centro scommesse abusivo: indagata la titolare

A San Giorgio la polizia ha sequestrato un centro scommesse abusivo. Gli agenti del commissariato di Librino attraverso un’attenta attività di osservazione hanno controllato un'attività nella quale un operatore stava effettuando alcune giocate al banco, ricevendo denaro dagli scommettitori. I poliziotti hanno verificato che la titolare non era in possesso della necessaria licenza per scommesse, realizzate attraverso un bookmaker estero e hanno indagato la titolare stesso e l'operatore.

I sei computer all'interno del locale sono stati sequestrati, insieme all'incasso dell'attività illecita. Inoltre alla titolare è stato contestato un illecito amministrativo per aver omesso di comunicare i i propri dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro, sanzionato con una multa di 5 mila euro.