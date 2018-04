San Giovanni Galermo: trovato garage con armi, cocaina ed eroina

La notte scorsa gli uomini della Squadra Volanti della polizia, hanno svolto controlli mirati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Giovanni Galermo.

In particolare, all’interno di un garage abusivo, ubicato in viale Adriatico, venivano rinvenuti a seguito di una perquisizione una pistola calibro 22 con relativo caricatore e munizioni (22 cartucce calibro 22 e 2 cartucce calibro 7.65), 75 grammi di cocaina e 10 grammi di eroina, già suddivise in dosi, nonché due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale rinvenuto, dopo i rilievi effettuati dal personale della Polizia Scientifica, è stato sequestrato a carico di ignoti da parte dei poliziotti intervenuti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.