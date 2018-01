Sequestrata oltre un chilo di marijuana in due appartamenti: arrestato 23enne

Davide Todaro, di 23 anni, è stato arrestato dalla polizia a San Giovanni la Punta per spaccio di droga. Gli agenti della squadra mobile e delle volanti, col supporto delle unità cinofile, in due diverse abitazioni a lui riconducibili hanno trovato complessivamente oltre un chilo di marijuana. La droga è stata fiutata dai cani App e Jagus. Sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento di 'dosi' e 4.000 euro in contanti ritenuti provento dello spacco. Dopo la perquisizione il 23enne è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.