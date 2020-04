Il Comune di Catania effettuerà la sanificazione degli studi dei medici di base

L'amministrazione comunale di Catania effettuerà gratuitamente il servizio di sanificazione degli studi dei medici di base della città di Catania, in previsione dell’avvio della fase 2 dell’emergenza coronavirus. Per attivare gli interventi è necessario inviare una mail di prenotazione all’indirizzo "sanificazione.medicidibase@comune.catania.it", indicando generalità, numero di iscrizione, indirizzo e recapito telefonico. L’avviso con le informazioni per aderire è pubblicato sul sito web istituzionale. “Abbiamo accolto con estremo favore la proposta della commissione consiliare Sanità e della sua presidente Sara Pettinato- hanno detto il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore all’Ambiente Fabio Cantarella- perchè è un doveroso segno di attenzione nei confronti dei tanti professionisti che anche in piena emergenza sanitaria si sono spesi con grande impegno e spirito di dedizione a favore della nostra comunità”.

Le operazioni di sanificazione, previste a partire dalla prossima settimana, garantiranno la ripresa in tutta sicurezza delle attività professionali nella seconda fase dell’emergenza Covid-19 per circa 300 medici, di base e specialistici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Gli interventi saranno effettuati con mezzi e personale del Comune in regime di straordinario, e con l’utilizzo di prodotti conformi e certificati messi a disposizione da un'azienda locale del settore. L’amministrazione comunale sta predisponendo una specifica delibera di giunta che sarà approvata al momento della ricezione del documento messo a punto dalla IV commissione consiliare, che ha proposto l’iniziativa formalizzandola nel corso di un incontro svoltosi in videoconferenza anche con la partecipazione dell’assessore Cantarella.