Sanità, Francesca Catalano: "Eccellenze e criticità, ma siamo sulla strada giusta"

La dottoressa Francesca Catalano, direttore dell'Unità di Senologia dell'ospedale Cannizzaro, consulente dell'assessore alla Salute Ruggero Razza e vice-presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, analizza insieme a CataniaToday i principali nodi legati al mondo della sanità siciliana. Criticità ma anche passi in avanti che, in questo ultimo anno, hanno portato novità per i grandi ospedali etnei e per tutte le strutture sanitarie del territorio