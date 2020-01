Festa di Sant'Agata, arriva l'ordinanza: via dalle abitazioni durante i fuochi

Un'ordinanza del 28 gennaio in vista delle festività agatine che ha fatto discutere. Il sindaco Pogliese ha vergato l'atto che dispone il "divieto temporaneo di abitazione e di frequentazione degli immobili ricadenti nelle aree di sicurezza dei luoghi di sparo dei fuochi d'artificio in occasione dei festeggiamenti di Sant'Agata 2020".

Nello specifico è fatto divieto temporaneo di frequentazione e abitazione degli immobili situati a meno di 100 metri da Villa Pacini, a meno di 40 metri dalla Villetta adiacente la Cattedrale, a meno di 40 metri da Piazza Carlo Alberto, a meno di 100 metri da Piazza Palestro e a meno di 40 metri da Piazza Cavour durante l'esecuzione dei giochi pirotecnici previsti durante la festa.

Sono state anche previste sanzioni per i trasgressori che andranno dai 25 sino ai 500 euro. La misura è stata concepita a tutela della sicurezza e pianificata su direttive della questura e della prefettura che il Comune ha recepito, viste anche le sempre più stringenti norme per questo tipo di eventi che richiamano così tanto pubblico e vista la presenza di fuochi d'artificio.

I residenti e i cittadini di queste specifiche zone verranno appositamente avvisati dell'ordinanza e per domani è stata convocata una conferenza stampa anche per illustrare questo aspetto e fare il punto sulle festività agatine che stanno per partire. Nel frattempo, vista l'assoluta novità dell'ordinanza, sul web si scatenano le polemiche fra chi è contrario e chi, invece, vede di buon occhio il provvedimento.

Di seguito il testo completo dell'ordinanza

Ordinanza Fuochi-2

Allegati