Santa Maria di Licodia, trovato cavallo maltrattato in un casolare: denunciato il proprietario

A Santa Maria di Licodia, in un casolare in contrada “Marvizzaro” la polizia provinciale e i carabinieri hanno trovato un cavallo, purosangue inglese, tenuto in pessime condizioni igienico-sanitarie. L'animale ha ferite agli arti anteriori e posteriori, abrasioni ed escoriazioni al garrese dovute, presumibilmente alla "sindrome dell'orso", una malattia che provoca un dondolamento incontrollato e conseguente sfregamento sulle pareti della stalla.

Rintracciato il proprietario del terreno, C.R, 48 anni, gli è stato contestato il reato di maltrattamento di animali, violazioni amministrative relative al mancato passaggio di proprietà del cavallo che è stato sequestrato e affidato in giudiziale custodia.