Scaricavano rifiuti speciali in una discarica sequestrata: denunciati

I carabinieri di Pedara hanno denunciato un imprenditore edile di 62 anni e un suo dipendente di 40 anni poiché scaricavano rifiuti speciali in una discarica già sottoposta a sequestro, violandone i sigilli e smaltendo illecitamente gli scarti di lavorazione.

I militari, con l'ausilio del personale della polizia municipale e dell’ufficio tecnico comunale, nel corso di un servizio finalizzato al controllo e alla tutela dell'ambiente hanno accertato che l’imprenditore (nella qualità di custode giudiziale dei terreni in via Sciarelle e via Rimembranze, già sottoposti a sequestro) aveva violato i sigilli continuando l’attività illecita come se nulla fosse accaduto.

Nello specifico venivano scaricati inerti e rifiuti special con l'aiuto di un autotrasportatore alle proprie dipendenze. Proprio il dipendente è stato sorpreso a bordo di un autocarro intestato al datore di lavoro mentre era intento a scaricare i rifiuti speciali. L’autocarro è stato sequestrato con l'intera area di 41.000 mq.