Scioglimento Misterbianco, Marano e Cantone (M5S): "Onta per la città"

La deputata regionale Jose Marano e il parlamentare Luciano Cantone, del Movimento Cinque Stelle, sono intervenuti a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco disposto dal Consiglio dei Ministri.

"Lo scioglimento per mafia del consiglio comunale - ha detto Marano - rappresenta un'onta per la comunità e un marchio infamante per la città. A pagare questa ignominia saranno i cittadini, i quali anche in termini pratici non hanno alcuna colpa. Adesso però è il momento di stare accanto alla Misterbianco onesta e pulita che vuole cambiare e dimenticare la cattiva politica che ha condotto a questo epilogo tetro. Ringrazio i nostri portavoce al consiglio comunale per il lavoro fin qui svolto, per il loro apporto e per la loro battaglia per la trasparenza. Ora più che mai serve riportare la legalità all'interno del Comune: lo si deve a tutti i cittadini".

“Adesso è arrivato il momento per i cittadini di Misterbianco – ha aggiunto Cantone - di pensare al futuro e serve un impegno da parte di tutta la comunità per dare una direzione chiara al nostro comune. Sono stati mesi intensi, ma ora inizierà un periodo ancora più importante, Misterbianco dovrà rialzarsi ed andare avanti, con forza e determinazione. Quando succedono questi eventi a pagarne le tristi conseguenze sono i cittadini ma sono gli stessi cittadini che a testa alta devono riprendere in mano il loro paese. Io e la mia collega Jose Marano lavoreremo senza sosta per questa grande comunità”