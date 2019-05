Sciopero dei lavoratori della nettezza urbana: adesione oltre il 90 per cento

I lavoratori della nettezza urbana di Catania ieri mattina hanno scioperato superando il 90 per cento di adesioni. La protesta di FP Cgil, USB Catania, Uil Trasporti, Fiadel e Fesica Confsal, ha confermato l’astensione dal servizio per l’intera giornata.

L’adesione allo sciopero ha riguardato i lavoratori della EnergeticAmbiente, ditta sub appaltante della Dusty. I rappresentanti dei lavoratori si dichiarano soddisfatti per l’altissima adesione ed ora continueranno la battaglia iniziata già da settimane.

Non è escluso che nei prossimi giorni si possano tenere proteste ed assemblee dei lavoratori. I dipendenti già in stato di agitazione, chiedono di variare il loro rapporto di lavoro con la seguente formula: passaggio a sei ore giornaliere per gli 80 lavoratori provenienti dall’ex bacino prefettizio, e stabilizzazione di tutti i precari.