Scippa una borsa, rintracciato grazie alla descrizione della vittima: arrestato

La polizia ha arrestato Paolo Gangi (del 1978), pregiudicato, adesso sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, responsabile del reato di furto con strappo ed evasione. Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati predatori nel centro storico, personale della squadra mobile – sezione contrasto al crimine diffuso ha rafforzato i controlli, predisponendo tutti gli equipaggi in modo da presidiare le vie maggiormente affollate.

In particolare, nella decorsa serata, la sala operativa ha diramato nota di scippo consumato ai danni di una donna che mentre stava per entrare nel portone della propria abitazione, è stata sorpresa da un giovane a bordo di scooter che, con mossa fulminea, le strappava la borsa che teneva in mano. Le descrizioni dettagliate della vittima, unitamente alle informazioni che gli agenti avevano acquisito nei precedenti episodi delittuosi, consentivano alle diverse pattuglie della squadra mobile di circoscrivere le possibili vie di fuga dell’autore, secondo un preciso piano di suddivisione del territorio. Nel corso delle ricerche, poco distante dal luogo del fatto, gli agenti incrociavano un soggetto a bordo di scooter con caratteristiche fisiche e con abbigliamento corrispondenti a quelle di colui che, pochi minuti prima, si era reso responsabile del reato. Il soggetto, che in quel momento stava rientrando nella propria abitazione, è stato fermato ed identificato per Paolo Gangi il quale deteneva ancora tra le gambe la borsa strappata alla vittima con all’interno i suoi effetti personali. Nel prosieguo dell’attività di polizia giudiziaria, si appurava anche che l’autore dello scippo si sarebbe dovuto trovare nella propria abitazione, in ottemperanza alla misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Per quanto sopra, il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva, invece, è stata riconsegnata alla malcapitata vittima.