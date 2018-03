Terremoto con magnitudo 2.3 a Tarderia, evacuate le scuole

Un evento sismico con magnitudo 2.3 si è registrato 3 chilometri a nord di Pedara, nella zona di Tarderia. Il terremoto ha avuto magnitudo 2.3, relativamente bassa, ma è stato nettamente avvertito dalla popolazione a causa dell'epicentro superficiale, posto ad appena un chilometro di profondità. Evacuate in via precauzionale le scuole medie ed elementari a Trecastagni: gli alunni sono stati mandati a casa, con i genitori, lasciando all'interno zaini e giubotti. Il sisma si è verificato alle 11 e 52 di questa mattina. Alle 12 e 14 un secondo terremoto è stato registrato dall'Ingv di Catania in mare aperto, zona plaia, ad una profondità di 10 chilometri.