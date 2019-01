La Croce Rossa assiste i senza tetto con vaccini antinfluenzali gratuiti

A causa delle temperature notturne estremamente rigide, di concerto con l’amministrazione comunale, la Croce Rossa di Catania ha allestito una tenda pneumatica riscaldata in piazza della Repubblica, per aiutare a chi si ritrova a dormire in strada. La struttura, presente fino a giorno 9 gennaio, sarà aperta dalle 19 in poi potrà ospitare fino a 50 persone che verranno accolte dal nostro personale formato, con la somministrazione di bevande calde e la presenza di un medico.

"Su richiesta degli utenti - spiegano i volontari - somministreremo il vaccino anti influenzale, grazie all’accordo raggiunto con l’Asp di Catania. Il servizio di vaccinazione sarà offerto a tutti i dormitori convenzionati. È attivo il numero della centrale operativa di Catania 095/477151 per chiunque voglia segnalare, anche durante la notte, la presenza di senza tetto in difficoltà".